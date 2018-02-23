Ekonomi Bakanlığından teşvik açıklaması

Bakanlıktan, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler, özel sektör ve kamu sektörü paydaşlarının görüş ve talepleriyle uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve yatırım teşvik sisteminin dinamik yapısının sürdürülebilirliği için 2012'den beri uygulanan mevcut yatırım teşvik sisteminde gerekli değişikliklerin yapıldığına işaret edildi.

Bu kapsamda yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine işaret edilen açıklamada, "Yapılan düzenlemeyle bölgesel kapsama giren entegrasyon yatırımlarını oluşturan yatırımlara, ayrı teşvik belgesi düzenlenmek kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden faydalanma imkanı getirilecek. Böylece daha az gelişmiş bölgede yapılan entegrasyona konu yatırımlar daha yüksek destek oran ve sürelerinden yararlanarak daha hızlı hayata geçebilecek ve ülke ekonomisine kazandırılacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

