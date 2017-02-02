Ekonomik sıkıntılara gereken cevabı vereceğiz Ocak ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Ekonomik sıkıntılara seferberlik ruhu içerisinde gereken cevabı vereceğiz." dedi.



KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Ülke olarak, millet olarak, iş dünyası olarak 2016 yılını geride bıraktık ve 2017 yılının ilk ayını da bitirdik. Yılın ilk önemli gelişmesi Anayasa değişikliğine ilişkin olmuştur. Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliği paketini yasalaştırmıştır. Türkiye’de zaten fiili olarak bir Cumhurbaşkanlığı sistemi mevcuttur. Mevcut durumda Anayasal yetkilerini kullanan ancak sorumluluğu bulunmayan bir cumhurbaşkanlığı sistemi söz konusudur. Yapılan yasal düzenleme ile mevcut yönetim karmaşası sona erecektir. Referandum sürecinin sağ salim sonuçlanmasını ve yapılan anayasa değişikliklerinin milletimizin oyları ile kabulü ile ülkemize iyilikler ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. 2016 yılında yaşanan tüm olumsuzluklar elbette ekonomik manada ülkemizi olumsuz etkilemiştir. Son 27 çeyrektir sürekli büyüme yaşanırken ekonomimiz 2016 yılı 3. çeyreğinde ise ilk kez yüzde 1,8 oranında daralmıştır. Bütün bunlara rağmen 2017 yılından beklentimiz ve gerçekleşmesini umut ettiğimiz gelişmeler elbette olacaktır.” dedi.

Ekonomik sıkıntılara seferberlik ruhu içerisinde gereken cevabı vereceklerini belirten Başkan Hiçyılmaz, şunları söyledi:

"15 Temmuz’da nasıl ki, dış mihrakların ve hainlerin ülkemizi bölmelerine-parçalamalarına Milletçe göğsümüzü siper etmişsek, bu ekonomik sıkıntılara karşı da bu seferberlik ruhu içinde gereken cevabı hep beraber ama özellikle iş dünyası olarak vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Kayserimizin lokomotif sektörü olan mobilyacılarımızın moralini yükseltmekte ve dolaysıyla ilimiz ekonomisinin olumlu manada etkilendiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de yapılan üretimin yarısını tek başına yapan, ihracatımızda önemli katkıları olan ve yüz binden fazla istihdam yaratma böyle bir sektörün bu 2 fuarda çok önemli bir şekilde temsil edilmesi ve ihracat noktasında önemli gelişmelerin olması, ilimiz ve ülkemiz adına 2017’den çok ümitli olmamızı sağlayacak önemli bir gelişme olmuştur ama şunu belirtmem gerekir ki, özellikle mobilya sektöründe olmak üzere genel olarak uygulanan yüzde 10’luk KDV’nin düşürülmesi ve ÖTV’deki oranların yeniden gözden geçirilmesi sektörümüzün taleplerindendir.”



İHA

