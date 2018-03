“Ekonomimiz küresel güçlere karşı ayakta”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak, 2023 hedeflerine koşan Türkiye'de yeni sanayi ve üretim anlayışıyla hizmet ve yatırımları her geçen gün artırdıklarını kaydeden Başkan Tahir Nursaçan; "Tüm dünyada 2017 yılı pek çok farklı alanda karmaşık sorunlarla dolu bir yıl olarak tarih sahnesindeki yerini alırken; bütün sektörlerde 2018 yılının, birikmiş sorunları çözüme kavuşturacak ve talebin hızla artmasını sağlayacak bir yıl olması yönünde güçlü bir beklentimiz var. 2017 yılında da dış kaynaklı ve maksatlı spekülasyonlar ile ülkemizi sendeletme, geriletme amacında olan küresel güçlerin karşısında ekonomimizin sağlam bir şekilde ayakta durduğunu görmekteyiz. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK üyeliği sıfatları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, birebir görüşmeler ve muhtelif çalıştaylar neticesinde; Emlak Vergisi, TRT Payı, KOSGEB Payı ve KDV + ÖTV İndirimi gibi öncelikli konularında 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü yayınlanan 30111 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan somut neticeler sanayinin ve üretimin gücüne güç katacaktır. Bu önemli ve hayati adımların devamının geleceğine ve sürekliliğinin sağlanacağına olan inancımız tamdır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak, 2023 hedeflerine koşan Türkiye'de yeni sanayi ve üretim anlayışıyla hizmet ve yatırımları her geçen gün artırmaktayız. Kayseri OSB Yönetimi olarak; dış ticaretin geliştirilmesi adına; yeni yaklaşımlarla geliştirilmiş, firmalarımıza destek sağlayacak, dış pazar araştırması maksadıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulmuş olup, sanayicilerimize hizmet vermekte ve yürütmekte olduğu hizmetler memnuniyetle karşılanmaktadır. Yine, ilgili ülkelerdeki potansiyel alıcıların bir araya getirilmesi ve işbirliği imkanlarının artırılması, olası tüm ihracat alternatiflerinin görüşülmesi, pazar payımızın daha da geliştirilmesi, ülkelerin sektörel pazar yapısının yerinde incelenmesi amacıyla, URGE Sektörel Küme Üyesi Metal Ürünler (Çelik Kapı) firmaları ve işbirliği kuruluşu Kayseri OSB yetkililerinden oluşan ticaret heyetinin ABD (New York) ve Kanada’ya seyahatleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu seyahat neticesinde olumlu neticeler alınmaya başlanmıştır. Her alanda, sektörel kümelenme çalışmalarına daha da ağırlık verilecektir" dedi.

Önümüzdeki yıllarda sürdürülecek projeler hakkında bilgiler veren Başkan Nursaçan, "Sanayicilerimizden gelen yoğun talepler üzerine yapımına karar verilen ve inşaat çalışmaları devam eden Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ne ilave olarak yurt dışında, üreticilerimizin ürünlerini 365 gün sergileyeceği bir teşhir merkezi (expocenter) kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. Kayseri OSB uluslararası büyük projelere imza atma yolunda önemli hamleler yapmaktadır. 30 ay gibi kısa bir sürede birçok önemli proje hayata geçirilmiş olup, örnek alınan bu çalışmalar sadece yerel bazda değil, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından takdirle karşılanmaktadır. Türkiye’nin en büyük Güneş Enerji Santrali; 51 megavat kapasite ile Kayseri OSB tarafından gerçekleştirilmiştir. 1 milyon metrekarelik alana kurulan bu devasa projeyi Türkiye’nin en büyük Güneş Tarlası olarak adlandırdık. Sanayimizin aranan / nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla; bölge müdürlüğümüzün himayesinde açılan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nin tüm ihtiyaçları OSB tarafından karşılanmaktadır. Bu kolejde Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizi yetiştiriyoruz. Günümüzün gelişen ve hızlanan üretim sektörünün temel ihtiyaçlarından biri olan endüstriyel tasarım, imalatın ilk aşamasından itibaren tüm süreçlerde önemli rol oynamaktadır. Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, yaptığı çalışmalar ile bölgede faaliyet gösteren firmaların tasarım ihtiyaçlarını, maksimum seviyede karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin kalkınması için çalışmalar devam edecek"

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için gereken çaba ve gayretleri göstereceklerini de dile getiren Başkan Nursaçan mesajını, "2018 yılında da; tam destekle yanında durduğumuz hükümetimizin, 2023 Türkiye vizyonunda belirlenen 500 milyar dolar ihracatın gerçekleşmesi için bizlere düşen görev ürettiğimiz ürünlerle, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak, dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırmak olacaktır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için durmadan, yılmadan çalışmalara devam edilecek ve inşallah el birliğiyle ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için gereken çaba ve gayret gösterilecektir. Yeni yılın bizlere geçmişin olumsuzluklarını unutturacağı, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü; devletimizi sımsıkı, birbirimizi sevgiyle kucaklayacağımız bir yıl olması dileğiyle tüm halkımıza sağlık ve esenlikler diliyorum" şeklinde sonlandırdı.

İHA