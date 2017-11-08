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Ekonomiye 395 bin TL’lik organik katkı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü öncülüğünde Kocasinan Erciyesevler Mahallesi’nde  kurulan ve yaklaşık 3 ay açık kalan ‘Organik Pazar’da  395 bin TL’lik ciro elde edildi. 

Ekonomiye 395 bin TL’lik organik katkı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi, Kapadokya Organik Üreticileri Derneği ile Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği protokol çerçevesinde 80 üretici tarafından 2 bin 40 dekar alanda yetiştirilen organik meyve ve sebzeler 3 ay boyunca organik beslenmek isteyenlere hizmet verdi. 



​Bu doğrultuda Kocasinan Erciyesevler’de 30 çeşit ürünle 06 ağustos tarihinde açılan 29 ekimde kapanan organik pazarda 152 ton üründen 395 bin TL gelir elde edildi. 




Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri halkının ilgisine teşekkür ederek, önümüzdeki yıllarda da uygulamanın devam edeceğini söyledi.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

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