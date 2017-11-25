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Ekonomiye artık vatandaş yön verecek

Hükümet, ekonominin nabzını tutmak için 81 ilde vatandaşın ekonomik beklentisi ve taleplerini dinleyecek. 4 ay sürecek proje ile illerin öncelikleri ortaya konularak, yatırımlar yapılacak.

Ekonomiye artık vatandaş yön verecek
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hazırlanan Türkiye'nin yeni ekonomik modelini de vatandaş belirleyecek. Ak Parti ekonomide sokağın nabzını tutmak için 81 ilde sahaya iniyor. Vatandaşın ekonomideki öncelikleri, tercihleri, beklentilerini ortaya koyacak "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu Projesi" Bingöl, Zonguldak ve Kırşehir'de eş zamanlı olarak başlıyor.
 AK Parti Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sokaktaki vatandaşın özel sektör, yerel yönetim ve merkezi idareden beklentilerini derleyip, muhataplarına ileteceğiz" dedi.
AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı'nca yürütülen projeyle 81 ilin ekonomi gündemi ortaya konulacak, 3 farklı kanaldan bilgi toplanarak genel merkeze iletilecek. Vatandaşla yapılacak doğrudan görüşmelerde sokaktaki vatandaşın perspektifi, tercihi ve öncelikleri belirlenecek. Şehirlerin ihtiyaç duyduğu, kalkınmayı hızlandıracak, ayrıca şehirleri cazibe merkezleri haline getirecek proje ve yatırımlar belirlenecek.
Hamle dönemi 2019'da
İş dünyası, yatırımcılar, esnaf ve ticaret odalarının temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite yöneticileri ve akademisyenlerin de bulunduğu gruplarla, 81 ilde bir araya gelinecek, yapılan toplantılar ile şehirlerin ekonomik beklentileri masaya yatırılacak. Cevdet Yılmaz, "2019 sonrası Türkiye'nin büyük bir hamle yapacağı bir dönem olacak. Proje bu döneme katkıda bulunacak" değerlendirmesinde bulundu.
 (finanshaber)
 
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