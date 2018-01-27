Ekonomiye güven zirve yaptı

2017'yi rekorlarla kapatan Türkiye ekonomisi, bu yıla hızlı başladı. Borsa İstanbul'un rakamlar kırması ve TL'nin güçlenmesini besleyen reel kesim güven endeksi ile sektörel güven endekslerinin yükselişini gösteren rakamlar geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün açıkladığı ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ne göre, ocakta RKGE, bir önceki aya göre 5 puan artarak 108,3 seviyesine çıktı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 110,9 puan seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilediği anlaşılıyor. Mevcut toplam sipariş miktarı ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görüldü. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel güven de yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı ocak ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ise birçok sektördeki iyileşmeye işaret etti. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık 2017'de 96,2 iken, ocakta yüzde 6 artışla 102'ye yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini ve hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde de talebin artmasını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Geçen yıl aralıkta 81,6 seviyesinde bulunan mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de ocakta yüzde 6,7'lik artışla 87 değerine yükseldi.

(finanshaber)



