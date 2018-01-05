Ekonomiye Kocasinan katkısı

Kocasinan Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerine Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama noktaları yerleştirdi. Bu sayede ekonomik ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiyor ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor.



Geri dönüşümde yapılan projelerin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğunu söyledi.

Yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçenin belirli noktalara Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama Noktası yerleştirildi. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlayacağız. Ayrıca geri dönüşüm; herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesidir. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konuda daha duyarlı olmaya ve atık hale gelen elektrikli ve elektronik aletleri bu noktalara bırakmalarını istiyoruz. Geri dönüşüme katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

