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Ekonomiye olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor." dedi.

Ekonomiye olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil
Ağbal, Zeytin Dalı Harekatı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"2018'de ekonomiye yönelik beklentileri olumlu etkileyecek. Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor."
'Asgari ücret açıklanan tutarın altına inmeyecek'
Asgari ücret hakkında Maliye Bakanı Ağbal, şunları söyledi:
'Hiçbir şekilde yıl başında açıklanan tutarın altına inmeyecek. Bunu kalıcı düzenlemeyle hayata geçiriyoruz."
AA
 
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