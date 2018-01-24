ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTTI. Kayseri ilk sıralarda...

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 24 milyon 95 bin megavatsaate çıktı. Kayseri; Konya, Mersin, Antalya ve Afyonkarahisar ile birlikte en çok lisanssız elektrik üretimi yapılan şehirler arasında yer aldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 00:00