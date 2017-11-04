Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elektrik ve gazda usulsüz kullanım engellenecek

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, adres bilgilerinin elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine açılmasını mümkün kılan yasal düzenlemeyle usulsüz kullanımların engelleneceğini söyledi.

Elektrik ve gazda usulsüz kullanım engellenecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı'nın (INGAS 2017) ikinci gününde yaptığı konuşmada, EPDK olarak doğalgaz piyasasında önceliği talep tarafının oluşturulması ve güçlendirilmesine verdiklerini söyledi.
Dağıtım lisansı ihaleleriyle doğalgazı ülkenin her köşesinde kullanılabilir hale getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Sadece15 yıl önce 6 ilimizde doğalgaz kullanılabilirken, bugün 78 ilimize ulaştırdık. İnşallah 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı ilimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.
"Farklı isimle kullanım engellenecek"
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen ve adres bilgilerinin elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine açılmasını mümkün kılan yasal düzenlemeye ilişkin Yılmaz, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın onay vermesi halinde yasa yürürlüğe girecek ve ikincil mevzuat çalışmaları ilgili bakanlıklar tarafından tamamlanacaktır. Bu yasa değişikliğiyle birlikte elektrik ve doğalgaz dağıtım hizmetleri daha hızlı ve kolay sağlanacak bürokrasi azalacaktır. Özellikle kış aylarının yaklaşması sebebiyle şu konunun altını çizmek isterim. Bu değişiklik sonrası tüketicilerimizin aboneliklerini kendi adlarına yapmamaları nedeniyle ortaya çıkan usulsüz kullanımlar engellenecektir. Vatandaşlarımızdan doğalgaz tüketiminde usulsüz kullanıma tevessül etmemelerini ve abonelik işlemleri için gereken zamanı ayırmalarını bekliyoruz."
AA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.