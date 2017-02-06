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Elektronik Kimliklendirme işlemleri sürüyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan "Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi" kapsamında ilimizdeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Elektronik Kimliklendirme işlemleri sürüyor
89 bin 415 adet koyun ve bin 126 adet keçi olmak üzere toplam 90 bin 541 adet küçükbaş hayvan potansiyeline sahip Pınarbaşı’da küpeleme işlemleri zorlu kış şartlarında da başarılı bir şekilde yürütülüyor.
İl Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknikeri Serkan Tildem tarafından Pınarbaşı Taşoluk Mahallesi yetiştiricilerinden Yılmaz Yıldız'a ait küçükbaş hayvanlarda elektronik kimliklendirme ve kayıt işlemleri tamamlanarak bulaşıcı hastalıklar yönünden gerekli sağlık taramaları yapıldı.
Sağlık Teknikeri Serkan Tildem yürütülen  çalışmalar hakkında bilgi vererek; “Küçükbaş hayvanlarda hem hayvanların kimliklendirilmesi yani küpeleme işlemlerini hem de hayvanlarda görülen Bakanlığımızca belirtilmiş olan ihbar-i mecburi ve salgın hastalıklara karşı mücadele olarak aşılama çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda kayıt altına alınan ve bulaşıcı hastalıklar yönünden mücadelesi yapılmış yani aşılama işlemleri tamamlanmış hayvanların nakilleri esnasında kontrol işlemleri de çalışmalar arasında yer alıyor.
Yetiştirici Yılmaz Yıldız ise 340 küçükbaş ve 70 büyükbaş olmak üzere toplam 410 adet hayvanı bulunduğunu söyleyerek; Devletin verdiği imkânları kullandıklarını ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan halk elinde ıslah ve genç çiftçi projelerinden faydalandıklarını belirtti.
Haber: Bünyamin GÜLTEKİN
 
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