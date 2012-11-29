Elektronik Pano Uygulamasına Geçti

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği olarak amaçlarının, altın, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar alım satımı ve imalatı yapan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak olduğunu hatırlatan Başkan Ömer Gülsoy, “Tabi her mesleğin kendine göre sıkıntıları var. En büyük sıkıntılar da işsizlikten kaynaklanan sıkıntılar oluyor. Tabi ki Allah rızkımızı gönderiyor. Sarraflık insanlarımızın güvendiği bir kuruluştur. Çünkü bizim mesleğimiz kıymetli madenler alım satımıdır. Müşterilerimizin güvenini kazanmak bizim için çok önemli. Bu nedenle elektronik pano uygulamasına geçtik. Elektronik panoyu bütün dernek üyelerimiz kullanıyor. Burada güvenli alışveriş yapabilmek için İstanbul Borsasından aldığımız fiyatları, elektronik pano ile ilan ediyoruz. Buna göre ticaretler yapılıyor. İnsanlarımız da alışverişlerini bu şekilde daha bilinçli olarak yapıyor.” diye konuştu.

Görevlerini sıkı denetim yaparak sürdürdüklerini belirten Gülsoy, “Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan bir tanesi de ayar kontrolleri, yani geçmiş yıllarda tabi insanlar elini kolunu sallayarak dükkan açıyorlardı, dışarıdan çantacı diye tabir edilen toptancı ve imalatçı insanların buraya gelip düşük ayarlı altın satmalarını engelledik. Çok sıkı denetim halinde bunların kontrolünü yapıyoruz. Gelen her çantacıdan numune alıp onun ayarını veriyoruz. Esnafımıza senede 2 defa ürünlerini kontrol ettiriyoruz. Tüketicilerin kanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz.” ifadelerini kullandı.