Elitaş: Kayseri Şeker gururumuz

Kayseri Şeker’in 2017-2018 kampanya döneminin son gününde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden fabrikayı ziyaret ederek Başkan Akay’dan kampanya ve Şeker sektörü hakkında bilgi aldılar. Ziyarette Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit Dede, Halis Lektemur ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez hazır bulundu.







Kayseri Şeker Fabrikasının 63’üncü kampanya dönemi kapanış günündeki ziyaret sonrasında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş; “Kayseri Şeker Fabrikası son yıllarda ki yaptığı faaliyetler münasebetiyle, Kayserimizin gurur kaynağı olmuştur. Çiftçimizin hakkını alın terini en iyi şekilde değerlendiren kurum haline geldiğinden dolayı yöneticilerini tebrik ediyoruz” dedi.



​Türkiye’deki en yüksek fiyat



Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kayseri Şeker 2017-2018 kampanya dönemi için açıkladığı 220 lira taban fiyatıyla Türkiye’deki en yüksek pancar fiyatını tespit ederek çiftçisinin ne kadar yanında olduğunu ifade etmiştir. Ümit ediyoruz bu seneki gösterilen başarı bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edecek. Şeker satışından şeker fiyatlarının tespitinde bazı sıkıntıların olduğu değeri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ve Şeker Fabrikası yetkililerinden hem de diğer özel sektör fabrika yetkilileri tarafından bizlere intikal ettirildi. Bu konuyla ilgili Tarım Bakanlığı, ilgili kurumlar çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde Tarım Bakanlığımız nezdinde Türkiye’deki Şeker politikasının ve şeker fiyatlarıyla ilgili dağıtım, satış, pazarlamasıyla ilgili meseleleri de masaya yatırılacak sorunların çözülmesi için gayret gösterilecekler. Ben kazasız belasız geçen bu kampanya yılının ilimize, çiftçimize, köylümüze, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki yıllarda başarılarının devamını niyaz ediyorum, tebrik ediyorum.”

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise “Çiftçimizi tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Yeni kampanya döneminde de bu kampanyadakinden daha iyi çalışacaklarını iyi üretim yapmalarını, Başkanımın da onlara her zamanki gibi daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum hayırlı uğurlu olmasını diliyorum bundan sonraki dönemlerde daha iyi olacağını ümit ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Başkanı Hüseyin Akay da “Kayseri Şeker gerçekten de ifade edildiği gibi Türkiye’de sektöründe örnek bir kuruluş haline geldi. Asıl olan bu hale gelmek değil bunu korumak daha yukarılara taşımaktır. Ülkemize, Devletimize yararlı olarak bu başarılı hizmeti sürdürmektir. Biz de bu anlayış içerisinde inşallah bu görevimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.



İHA

