Elitaş: Kayseri Şeker Türkiye’nin en büyükleri arasına girdi

Kayseri Şeker tarafından 63. kampanya döneminde pancar alım kampanyasında fabrika merkezlerine gelecek pancarın belirli program dahilinde sökümü ve tesellümünü içine alan Randevulu sistemin hakkında çiftçiler bilgilendirildi.



12 Bölgedeki çiftçilerin bölgelerinde yapılacak olan toplantılarının ilki Kayseri Merkez çiftçileri için Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapıldı.



Toplantıya; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Ak Parti Gurup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekilleri, Taner Yıldız, Hülya Nergis, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ile çiftçiler katıldı.



Türkiye Devleri arasına giren Kayseri Şeker’de 63. Kampanya dönemi Çiftçi Eğitim Seminerlerinin ilkinde Kayseri Merkez Bölge Müdürü Ziraat Mühendisi Salih Yoka sunum yaptı. Çiftçilerden gelen sorular cevaplandırıldı ve yeniş kampanya dönemi için çiftçilerden gelen öneriler alındı.



“Sökümü bu yıl fabrika yapacak”

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay burada yaptığı konuşmasında, Bu sene söküm faaliyetlerinin fabrika tarafından organize edileceğini belirterek; “Bunu başardığımız zaman pancarda ki zafiyet azalacak, sistemli şekilde randevulu olarak pancarın sökümü gerçekleştirilecek. Buradan elde edilen gelir ile de çiftçimizin söküm maliyeti fabrika tarafından karşılanacak” dedi.



“Varlık fonu, oynanan oyunlara karşı güç olacak”

Başkan Akay çiftçilerden gelen bir soru üzerine son günlerde gündemde olan Varlık Fonuna Kayseri Şeker’in Özelleştirme idaresindeki yüzde 10’luk hissesinin devri konusunda ise şunları söyledi:

“Kayseri şeker fabrikasının özelleştirmede olan hissesinin yüzde 10’u varlık fonuna devredildi. Varlık Fonuna devredilen kuruluşlara baktığımız zaman Türkiye’nin en çok kar eden kuruluşları olduğunu görüyoruz. Umarım bu yatırımlar için önemli bir fon oluşturacak. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı da bir güç oluşturacak. Bu kadar büyük kuruluşların içinde bizimde olmamız bizim değerimizin ne denli yüksek olduğunun göstergesidir.”



“Kayseri Şeker Türkiye’nin en büyüklerinden”

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise konuşmasında; Kayseri Şeker’in 6 yıl içerisinde nereden nereye geldiğine dikkat çekerek; “Şunu çok iyi bilmeliyiz ki Kayseri Şeker şu an Türkiye’nin en büyük fabrikalarından birisi. Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir’in belli bölgelerinde alın teri ile pancar ekimi yapan çiftçilerimiz. Türkiye’nin en büyük fabrikalarından birisi olan Kayseri Şeker Fabrikasının gerçek sahipleridir. Bu fabrikayı daha iyi yerlere taşıyabilmek için sizlerin gayret göstermesi lazım. Bu fabrika sizlerin öz malıdır. Sizlerin gayretleri ile de daha iyi yerlere gelecektir” dedi.



“Çiftçinin torbasında ne varsa bizim kazanımızda o pişiyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’de çiftçiliğin ve tarımın önemine dikkat çekerek; İnsanoğlu çiftçilik yapamasa medeniyetler kurulmazdı. Çiftçinin torbasında ne varsa bizim kazanımızda o pişiyor. Allah rızkınızı bol etsin” dedi.



Kayseri Şeker’in kapanmak üzereyken kayyum olarak gelip daha sonra seçimle iş başına gelen Başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Bakan Özhaseki şunları söyledi:



“Eğer hizmet için geliyorsanız ve iyi niyetli iseniz Allah size yardım eder. Aynen şeker fabrikasında olduğu gibi. Hüseyin bey ile ilk geldiğinde konuştuğumuzda fabrikanın 650 milyon TL borcu var demişti. O günlerde bankerlerden borç para alınıyordu. Her taraf bataktı. O günden sonra iyi niyetli bir gayret oldu ve şimdi buranın başarılarıyla hepimiz övünüyoruz.”



Konuşmaların ardından Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Bakan Özhaseki ile Elitaş'a plaket verdi.



Kurum Haberi