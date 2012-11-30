Emekliler Tedirgin Oldu

Hesaplara yatırıldı



Sosyal Güvenlik Kurumu'nu telefon, mektup ve dilekçe yağmuruna tutan 5 milyondan fazla emekliden Ankara'ya gelenler bile oldu. Emeklilerin SGK'yı kilitlemesi üzerine yetkililer, "Eksik yatan 2 bin 500 emekli var. Onlar zaten bilgilendirildi ve maaşlarının eksik kısımları hesaplarına yattı. Emeklimiz merak etmesin" açıklaması yaptı.



Kesinti yapılmaz



Yine yanlış hesaplama sebebiyle yıllardır fazladan emekli aylığı alan 3 bin 500 civarındaki emekliye dönük kesintiler de durduruldu. Alınan bilgiye göre memur hatasının faturasının emekliye çıkarılmaması için Bakanlar Kurulu, kesinti yapılmaması yönünde karar verecek.



1 milyon kişiye 100'er lira



İntibak kapsamında en düşük 20 lira, en yüksek 339 lira hesaplara yatacak. 1 milyona yakın emekli ise 100 lira ve üzerinde intibak artışı alacak. Bağ- Kur'lulardan ise 12 bin emekli intibak zammı alacak.



Kaynak: Bugün

