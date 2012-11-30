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Emekliler Tedirgin Oldu

Yeni yılda 1 milyon 940 bin emekliye verilecek intibak zammı hesaplamaları tamamlandı. Ancak 2,5 milyon dosya üzerinde yapılan güncellemeler sırasında geçmişteki personel hatasından dolayı bazı maaşların eksik çıkması üzerine emekliler tedirgin oldu.

Emekliler Tedirgin Oldu
Hesaplara yatırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nu telefon, mektup ve dilekçe yağmuruna tutan 5 milyondan fazla emekliden Ankara'ya gelenler bile oldu. Emeklilerin SGK'yı kilitlemesi üzerine yetkililer, "Eksik yatan 2 bin 500 emekli var. Onlar zaten bilgilendirildi ve maaşlarının eksik kısımları hesaplarına yattı. Emeklimiz merak etmesin" açıklaması yaptı.

Kesinti yapılmaz

Yine yanlış hesaplama sebebiyle yıllardır fazladan emekli aylığı alan 3 bin 500 civarındaki emekliye dönük kesintiler de durduruldu. Alınan bilgiye göre memur hatasının faturasının emekliye çıkarılmaması için Bakanlar Kurulu, kesinti yapılmaması yönünde karar verecek.

1 milyon kişiye 100'er lira

İntibak kapsamında en düşük 20 lira, en yüksek 339 lira hesaplara yatacak. 1 milyona yakın emekli ise 100 lira ve üzerinde intibak artışı alacak. Bağ- Kur'lulardan ise 12 bin emekli intibak zammı alacak.

Kaynak: Bugün
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