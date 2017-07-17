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Emeklilere müjde!  Bir zam daha geliyor 

Memurların Temmuz maaşına yüzde 4 + 2.92 zamma, aile yardımındaki artış eklendi. Önümüzdeki ay da memur emeklilerine aile yardımı karara bağlanacak. Anlaşma olursa, 2 çocuklu emekli 270 TL ek gelire kavuşacak.

Emeklilere müjde!  Bir zam daha geliyor 

Temmuz, hem emekliler hem memurlar için zam ayı oldu. 3 Temmuz’da zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, şimdi de artışların yansıtıldığı maaşlar yatırılmaya başladı. Milyonlarca memur Temmuz maaşını 3 zam yansıtılmış olarak cebine koydu. Yüzde 4 zam ve yüzde 2.92 enflasyon farkına, aile yardımındaki artış eklendi.
2 çocuklu memura 322 TL
Memurların maaşlarına ilave edilen aile yardımı, Temmuz’da yükseldi. Memurlara çalışmayan eş için 204.99 lira eş yardımı ödeniyordu. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 48.03, 6 yaş üstü için 24.01 lira olarak uygulanıyordu. Bu tutarlar Temmuz’da yükseldi. Takvim’in haberine göre, eş yardımı 219.18 liraya, çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51.35 liraya, 6 yaş üstü için 25.67 liraya çıktı. Böylece eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aldığı toplam aile yardımı 301.05 liradan 321.88 liraya yükselmiş oldu.
(finans.haberler.com)

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nurettin koç 4 gün önce

Allah rızası için bu eş yardımını emekli madurlarada yansıtın yoksa iki elim yakanızda

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m k 3 gün önce

sayın hükümet memur emeklisine aile yardımı var diyorsunuz onlar insanda BAGKUR EMEKLİSİ İNSAN DEGİLMİ AİLE YARDIMINI BÜTÜN EMEKLİYE VERMELİSİNİZ LÜTFEN BÜTÜN EMEKLİLER BU YORUMU PAYLAŞSIN AYRIMCILIK OLMAMALI

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ahmet çetin 3 gün önce

ssk emeklisyim sadece memur emeklisine degil bütün emekliye aile yardımı vermelisiniz sayın devlet büyüklerim

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baki köse 3 gün önce

başbakan saten vermiş oldugunuz çoçuk parası çok düşük çocugun sütüne ve bezine yetmiyor çoçuk parası en az 200 tl olmalı sizin karnınız tok gönlünüz haş gariban aç çocuk parası okul masrafına yetmiyor ögrencisi olan çocuklara en az her ay 300 tl okul yardımı vermelisiniz şartsız bütün okuyan çocuklara bunun babası memurmuş bunun babası çalışıyormuş dememelisiniz saygı ve hörmetlerimle

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