Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emeklilerin ocak zammı belli oldu

Enflasyon rakamları ortaya çıktıkça emeklinin zammı da hesaplanıyor. Açıklanan rakamlara göre, emeklilerin ocak ayında alacakları zam miktarı 212 liraya kadar çıkabilecek.

Emeklilerin ocak zammı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni zam oranlarını öğrenmeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalarda üç ayrı zam ihtimali beliriyor. Buna göre emeklilerin Ocak ayında yüzde 3, yüzde 3,5 ve yüzde 5,01 oranında zam alması gündemde.
Uzmanlar yüzde 3-3,5 zam bekliyor
Temmuz- Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3 ya da 3.5 seviyesinde olacağını belirtiyor.
Ocak ayında yapacak
Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonunun da bu seviyede gerçekleşmesi halinde, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.01 olacak.
(finanshaberler.com)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
EmekliMaaşZamSSKBAĞ-KURKayseriTemmuzEylül
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.