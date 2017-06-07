Emeklilik Yaşıyla İlgili Düzenleme Yapılmayacak

Emeklilikte yaş tartışmaları Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Müezzinoğlu'nun yaşa takılanlarla ilgili soruya karşılık "Gelişmiş ülkelerde ortalama emeklilik yaşı 72 bizde daha yeni 52 oldu. 2036'da kadınlar 58, erkeklerde 60'tan önce emekli olamayacak" demesi 'Emeklilik yaşı yükselecek' şeklinde yorumlandı.

Kademeli artış var

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 'Yaşın yükseltilmesiyle ilgili çalışma yok' açıklaması yapsa da kafalar karıştı. Aslında, Türkiye'de emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor, bir süre sonra 65'e çıkacak. Bunun için yeni bir yasaya ihtiyaç yok, mevcut yasada zaten bu var. Nasıl mı? Anlatalım... 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler 5000 günle emekli olabiliyordu. Yaş şartı yoktu.

2008'de devreye girdi

Yasayla, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe girenin prim şartı 7000'e çıktı. 7000'i tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olabiliyor. Ama 1 Mayıs 2008'den sonra işe girende prim 7200'e yükseldi ve 'kademeli yaş şartı' geldi. 7200 günü 1 Ocak 2036'ya kadar tamamlayan kadın 58, erkek 60'ında emekli olabilecek. Tamamlayamazsa 65'ine kadar yolu var.

Kimler 65'te emekli olacak?

Vergi ve SGK uzmanı Ekrem Sarısu'nun verdiği bilgiye göre; 1 Ocak 2023'ten sonra ilk defa sigortalı olan memur ile Bağkurlu kadın ve erkek 65 yaşında emekli olabilecek. 1 Ocak 2028'den sonra ilk defa sigortalı olanların ise hepsi (SSK'lı, Bağkurlu, memur) 65 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

Bugün sigortalı olan kadın 59, erkek 61 yaşında emekli olacak

Bugün (5 Haziran 2017) işe başlayarak 7200 günlük prim şartını 5 Haziran 2037'ye kadar tamamlayan sigortalı kadın 59, erkek 61 yaşında emekli olacak. 7200 günlük prim 2037'ye kadar tamamlanamazsa bu primin tamamlanacağı yıla göre emeklilik yaşı 65'e kadar çıkıyor. 2018'de işe başlayan kadın 60, erkek 62 yaşında emekli olabilecek.

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