En büyük payı Kayseri aldı

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Kayseri’nin sanayi ve ticaretin yanı sıra tarım alanında da ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tarım üretiminin desteklenmesi amacıyla ülke genelinde 14 milyon metrekarelik tarım alanının çiftçilerin kullanımına sunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 14 milyon metrekare içerisinde 3 milyon 850 bin metrekare ile yer alarak önemli bir kazanım sağladığını kaydetti.
Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla toplumun yararına, ekonomiye ve tarıma katkı amaçlı çalışmalar hızla devam ediyor. Atıl duran kapasiteyi aktife geçirme amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Milli Emlak bünyesindeki hazine arazilerini tarıma yönelik olarak faaliyete müsaade etmiş olması ülkemiz açısından önemli bir kazanım ve hepimiz için sevindiricidir. Türkiye genelinde yaklaşık 14 milyon metrekarelik bir alanın tarıma açılıyorken, bundan çok şükür en büyük pastayı ve en büyük nasibi elde eden Kayserimiz oldu. 14 milyon metrekarenin 3 milyon 850 bin metrekaresi Kayserimize ait olup önemli bir kazanım sağlanmıştır. İnşallah şehrimizde üretim açısından önemli bir yatırım aracı olacağına inandığımız bu toprakların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve üretime katkıda bulunması dua ve temennisiyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir kez daha minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tarım üretiminin desteklenmesi amacıyla ülke genelinde 14 milyon metrekarelik tarım alanının çiftçilerin kullanımına sunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 14 milyon metrekare içerisinde 3 milyon 850 bin metrekare ile yer alarak önemli bir kazanım sağladığını kaydetti.
Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla toplumun yararına, ekonomiye ve tarıma katkı amaçlı çalışmalar hızla devam ediyor. Atıl duran kapasiteyi aktife geçirme amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Milli Emlak bünyesindeki hazine arazilerini tarıma yönelik olarak faaliyete müsaade etmiş olması ülkemiz açısından önemli bir kazanım ve hepimiz için sevindiricidir. Türkiye genelinde yaklaşık 14 milyon metrekarelik bir alanın tarıma açılıyorken, bundan çok şükür en büyük pastayı ve en büyük nasibi elde eden Kayserimiz oldu. 14 milyon metrekarenin 3 milyon 850 bin metrekaresi Kayserimize ait olup önemli bir kazanım sağlanmıştır. İnşallah şehrimizde üretim açısından önemli bir yatırım aracı olacağına inandığımız bu toprakların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve üretime katkıda bulunması dua ve temennisiyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir kez daha minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kurumsal