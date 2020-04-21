En büyük payı Kayseri aldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım üretiminin desteklenmesi amacıyla hazine arazilerinin çiftçilerin kullanımına sunulmasına ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 14 milyon metrekarelik hazine arazisinden en büyük payı 3 milyon 850 bin metrekare ile Kayseri almıştır” dedi.

21 Nisan 2020 Salı 15:41