Başkan Akay, hastalıklardan korunmak ve hayatta kalabilmek için insanoğlunun beslenmeye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, beslenmek için tarım sal üretimin sürdürülebilir kılınması gerektiğini söyledi. Akay, bu manada çiftçiye her zamankinden daha fazla destek olunması gerektiğini de belirterek, “İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, tarım en önemli hususlardan bir tanesidir. Özellikle sağlık sistemi için yapılan üretimi bunun dışında tutacak olursak, tarımsal üretim konusu, ülkemiz için çok büyük önem arz etmektedir. En büyük tehlike üretimsizliktir. O nedenle bu ortamda çiftçimizin elinden mutlaka tutulması ve sahip çıkılması gereklidir. Çiftçi zaten büyük fedakârlıklar içerisinde üretim yapmaktadır. Zaten çiftçiler; bin bir meşakkat ile üretim yapan ve turistlerden mülteciye kadar tüm ülkemizi ve halkımızı besleyen insanlardır. Bugün 83 milyonluk halkımızın ciddi manada beslenmeye ihtiyacı var. Hastalıktan korunmak içinde doğru beslenmeye ihtiyacı var. İşte bu beslenme ihtiyacı, sağlıklı bir şekilde tarımsal üretim yaparak mümkün olabilir. Bu yüzden çiftçilerimize hepimizi ciddi manada destek olması, sahip çıkması lazım” şeklinde konuştu.Kayseri Şeker’in çiftçisine her dönemde destek verdiğini de belirten Başkan Akay, mazottan, gübreye, tohumdan ilaca kadar her türlü ihtiyacın, zamanında karşılandığını da belirterek, şöyle devam etti: "Bizler Kayseri Şeker olarak çiftçimize elimizden geldiğince her türlü desteği sağlıyoruz. Şu ana kadar üretimde gerekli olan 65 bin tonluk gübrenin 44 bin tonu çiftçilerimize dağıtılmış durumda ve dağıtılmaya da devam ediyor. Bu da yaklaşık 100 milyon liralık bir rakama tekabül ediyor. Buna ek olarak Turhal Şeker Fabrikamızın da bölgeleri dahil olmak üzere motorin dağıtımı devam ediyor. Kayseri ve Boğazlıyan’da 1 milyon 950 bin litre mazot dağıtımı gerçekleştirildi. Turhal’da ise 330 bin litre dağıtım gerçekleştirildi. Tabi tohum ve ilaç konusunda da çiftçimizin ihtiyaçları temin edilerek ihtiyaçları karşılanmış oldu."Çiftçinin özellikle ekim safhasındaki en büyük ihtiyacının sulama olduğunu da ifade eden Başkan Akay, yeterli yağışın mümkün olmadığı hallerde açılacak su kuyularının ortaya çıkaracağı elektrik faturalarının, çiftçi açısından büyük bir sorun teşkil ettiğini de belirterek, virüs ortamında desteğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyan çiftçinin elektrik borçlarının, hasat zamanına kadar ertelenmesini talep ettiklerini söyledi. Akay şöyle devam etti: "Biz Kayseri Şeker olarak kendi nezdimizde çiftçimize en iyi şekilde destek olurken, kooperatife bağlı olmadan ekim ve üretim yapan çiftçilerimiz de var. Kooperatife bağlı olsa bile çiftçinin gücünün yetmeyeceği durumlar var. Özellikle sulama konusunda gereken yağış olmazsa, tüm tarımsal ürünlerde tohumun filizlenmesi mümkün olmayabiliyor. Bunun telafi edilebilmesi için su kuyularının açılmasına ve sulama yapılmasına ihtiyaç var. Su kuyularının açılması demek, elektrik faturalarının peşin peşin kesilmesi demek. Çiftçimiz bu manada ciddi sıkıntılar yaşıyor ve yaşamaya başlayacak. İşte bu ortamda, vergilerin, sigortaların, beyannamelerin ertelendiği bu ortamda, çiftçiye de bu manada destek verilmesi lazım. Çiftçimizin devletimizden, siyasetçilerimizden ve kamu yöneticilerimizden beklentisi, bu borçların ertelenmesidir. Bilhassa hasat dönemine kadar hiç olmazsa bu faturaların ertelenmesinde, çiftçimiz için büyük fayda vardır. Hasat ayı birçok üründe Ağustos ayı olurken, pancarda bu dönem Eylül ve Ekim aylarına denk gelmektedir. Özellikle bu aylara kadar erteleme olursa çiftçimiz açısından büyük rahatlama olacaktır."