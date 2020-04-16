“En büyük tehlike üretimsizliktir” Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ülkenin içerisinde bulunduğu bu zorlu dönemde, tarımsal ürünlerdeki üretimin daha da ön plana çıkarak önem arz ettiğini belirterek, bin bir meşakkatle üretim yapan çiftçiye bu süreçte daha fazla destek olunması gerektiğini ve özellikle çiftçinin sulama konusundaki elektrik borçlarının ertelenmesi hususunda, büyük beklentisi olduğunu söyledi.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:05