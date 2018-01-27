En fazla marka başvurusu Türkiye'den

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, geçen yıl 106 bin 99'u yerli, 15 bin 9'u yabancı olmak üzere toplam 121 bin 108 marka başvurusu yapıldığını belirterek, "Yüzde 88'ini yerli müracaatların oluşturduğu marka başvuruları geçen yıla göre yüzde 13 arttı. Türkiye bu rakamlarla bu yıl da Avrupa'da en fazla marka başvurusu yapılan ülke oldu." dedi.

Asan, yaptığı açıklamada, 2017 yılına ilişkin sınai mülkiyet verilerini değerlendirdi.

Geçen yıl Türk sınai mülkiyet tarihi açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Asan, Sınai Mülkiyet Kanunu gibi önemli yasal düzenlemelerin hayata geçirildiği ve bu konuda ciddi mesafe aldıklarını anlattı.

Asan, 2017 yılında TÜRKPATENT'e 8 bin 625'i yerli, 10 bin 658'i yabancı olmak üzere toplam 19 bin 283 patent başvurusu yapıldığını belirterek, "Yerli patent başvuruları 2016 yılına göre yüzde 34 oranında rekor düzeyde artış gösterdi. Bu artış, 2023 yılında 50 bin patent başvurusu hedefimize ulaşmamız yönünde doğru adımları attığımızı gösteren sevindirici bir gelişme." diye konuştu.

"12 bin 424 patent tescili yapıldı"

Marka başvurularında da 2017'de artış eğiliminin sürdüğüne işaret eden Asan, 106 bin 99'u yerli, 15 bin 9'u yabancı olmak üzere toplam 121 bin 108 müracaat yapıldığını kaydetti. Yüzde 88'ini yerli başvuruların oluşturduğu marka başvurularının, geçen yıla göre yüzde 13 arttığına dikkati çeken Asan, "Türkiye bu rakamlarla bu yıl da Avrupa'da en fazla marka başvurusu yapılan ülke oldu. Marka başvurularındaki artışın sürekli hale gelmesi memnuniyet verici olmakla birlikte, uluslararası tanınan markalarımızın sayısının artmasıyla bu artışlar daha anlamlı hale gelecek." ifadesini kullandı.

Asan, geçen yıl 3 bin 256 yerli, 64 yabancı olmak üzere toplam 3 bin 320 faydalı model ve 39 bin 172 yerli, bin 66 yabancı olmak üzere Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü üzerinden yapılan diğer uluslararası başvurularla birlikte toplam 46 bin 853 tasarım başvurusu yapıldığını söyledi.

Tescil rakamlarına da değinen Asan, "2017 yılında bin 964 yerli, 10 bin 460 yabancı olmak üzere toplam 12 bin 424 patent, 77 bin 394 yerli, 8 bin 179 yabancı olmak üzere toplam 85 bin 573 marka ve 37 bin 280 yerli, 6 bin 934 yabancı olmak üzere toplam 44 bin 214 tasarım tescili yapılırken, 2 bin 14 yerli, 74 yabancı olmak üzere toplam 2 bin 88 faydalı model tescillendi." dedi.

Asan, kurumun Türkiye'deki başvuruların patent araştırma inceleme raporlarını oluşturmanın yanı sıra bölgedeki ülkelerin ulusal ofislerinin bu konudaki çalışmalarını da üstlendiğini ve ekonomiye katkı sağladığını dile getirerek, geçen yıl 7 bin 259 patent araştırma incelemesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

AA

