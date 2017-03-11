En fazla traktör Manisa’da

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ocak ayında traktör sayısında bu iki ili 61 bin 459 ile İzmir, 61 bin 28 ile Bursa, 60 bin 850 ile Balıkesir, 52 bin 336 ile Ankara, 50 bin 330 ile Adana, 49 bin 615 ile Samsun, 48 bin 127 ile Denizli, 45 bin 188 ile Antalya izlediğini belirtti.

Aydın'da 43 bin 594, Afyonkarahisar'da 40 bin 631, Tokat'ta 39 bin 956, Çorum'da 38 bin 632, Sakarya'da 36 bin 936, Şanlıurfa'da 35 bin 854, Mersin'de 33 bin 162, Kütahya'da 32 bin 458, Çanakkale'de 32 bin 199, Yozgat'ta 31 bin 512, Gaziantep'te 31 bin 376, Edirne'de 30 bin 819, Sivas'ta 30 bin 766, Muğla'da 30 bin 262, Tekirdağ'da 29 bin 391, Kastamonu'da 28 bin 464, Kayseri'de 27 bin 882, Diyarbakır'da 22 bin 810, İstanbul'da 22 bin 706, Malatya 22 bin 581, Eskişehir 22 bin 113, Hatay'da 21 bin 483, Isparta'da 21 bin 282, Burdur'da 21 bin 104, Nevşehir'de 20 bin 655, Bolu'da 20 bin 522 traktör var.

Traktör sayısı Kırklareli'nde 19 bin 995, Kahramanmaraş'ta 19 bin 981, Amasya'da 19 bin 770, Kars'ta 19 bin 83, Erzurum'da 18 bin 524, Aksaray'da 18 bin 258, Uşak'ta 18 bin 125, Niğde'de 16 bin 630, Kocaeli'nde 16 bin 187, Osmaniye'de 16 bin 98, Adıyaman'da 15 bin 882, Çankırı'da 13 bin 211, Muş'ta 11 bin 638, Kırşehir'de 11 bin 336, Düzce'de 11 bin 65, Karaman'da 11 bin 52, Mardin'de 10 bin 462, Bilecik'te 10 bin 427, Ardahan'da 10 bin 139'de kalıyor.

Elazığ'da traktör sayısı 9 bin 708, Zonguldak'ta 9 bin 370, Kırıkkale'de 8 bin 925, Van'da 8 bin 852, Sinop'ta 8 bin 599, Ağrı'da 8 bin 262, Erzincan'da 6 bin 898, Kilis'te 5 bin 744, Batman'da 5 bin 572, Karabük'te 5 bin 479, Bartın'da 5 bin 273, Iğdır'da 4 bin 364, Bitlis'te 3 bin 651, Gümüşhane'de 3 bin 546, Giresun'da 3 bin 91, Bayburt'ta 2 bin 974, Siirt'te 2 bin 791, Yalova'da 2 bin 765, Şırnak'ta 2 bin 667, Ordu'da 2 bin 362, Tunceli'de 1548, Artvin'de 1312, Bingöl'de 1134 düzeyinde bulunuyor.

Traktör sayısı Hakkari'de 962, Trabzon'da 249, Rize'de 65 adede kadar düşüyor.

Ocak'ta traktör sayısı 3 bin 969 arttı

Bayraktar, traktör sayısının Ocak ayı itibarıyla son bir ayda 3 bin 969, son bir yılda 70 bin 828 adet artarak 1 milyon 769 bin 733 adede ulaştığını bildirdi.

Traktör sayısı Ocak ayı artışında traktör sayısı artışında 228 ile Manisa, 163 ile Aydın, 158 ile İzmir, 150 ile Konya, 140 ile Bursa, 123 ile Sakarya, 111 ile Antalya, 109 ile Denizli, 96 ile Ankara, 95'er ile Şanlıurfa ve Samsun'un ilk sıralarda yer aldığını belirten Bayraktar, Ocak ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ise traktör sayı artışında 3 bin 5 ile Konya, 2 bin 809 ile Manisa, 2 bin 497 ile Bursa, 2 bin 367 ile İzmir, 2 bin 216 ile Gaziantep, 2 bin 173 ile Ankara, 2 bin 103 ile Aydın, 2 bin 17 ile Denizli, 1878 ile Sakarya ve 1705 ile Balıkesir'in ilk 10'u oluşturduğunu kaydetti.

Kurum Haberi

