Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

EN HIZLI BÜYÜYENLER ARASINDA 3 KAYSERİ FİRMASI

TOBB öncülüğünde, TEPAV işbirliği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasının sonuçları açıklandı. Buna göre listede KAYSO üyesi üç Kayseri firması yer aldı. 

EN HIZLI BÜYÜYENLER ARASINDA 3 KAYSERİ FİRMASI

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, listeye Kayseri’den giren Form Demir ve Çelik Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ ve Netform Yapı İnşaat Müşavirlik Dış Ticaret Ltd. Şti. firmalarını kutladı. Başkan Büyüksimitci açıklamasında: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın katılımıyla Samsun’da açıklanan Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketleri listesindeki Kayserili şirketlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. En hızlı büyüyen 100 şirketin 36 farklı sektörden olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, "Dereceye giren bu 100 şirketimizin profillerine baktığımızda, 36 farklı sektörden teknoloji odaklı ve ihracatla büyüyen firmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Listede bilişimden, telekoma; inşaattan, lojistiğe; gıdadan, tekstile; plastikten, makineye kadar, çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik aslında, ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun; doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin, en güzel ispatı” diye konuştu. 

Türk özel sektörü olarak dün yaptıklarını bugün de yapabilecek güç ve kabiliyette olduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini, hep birlikte çalışarak sağlayacağız” ifadesini kullandı. 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKaysoBÜYÜKSİMİTÇİEkonomiMehmet Büyüksimitci
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.