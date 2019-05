EN HIZLI BÜYÜYENLER ARASINDA 3 KAYSERİ FİRMASI

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, listeye Kayseri’den giren Form Demir ve Çelik Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ ve Netform Yapı İnşaat Müşavirlik Dış Ticaret Ltd. Şti. firmalarını kutladı. Başkan Büyüksimitci açıklamasında: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın katılımıyla Samsun’da açıklanan Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketleri listesindeki Kayserili şirketlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. En hızlı büyüyen 100 şirketin 36 farklı sektörden olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, "Dereceye giren bu 100 şirketimizin profillerine baktığımızda, 36 farklı sektörden teknoloji odaklı ve ihracatla büyüyen firmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Listede bilişimden, telekoma; inşaattan, lojistiğe; gıdadan, tekstile; plastikten, makineye kadar, çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik aslında, ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun; doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin, en güzel ispatı” diye konuştu.



Türk özel sektörü olarak dün yaptıklarını bugün de yapabilecek güç ve kabiliyette olduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini, hep birlikte çalışarak sağlayacağız” ifadesini kullandı.