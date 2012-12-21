En Önemli Konu Sosyal Güvenliktir

Özel bir otelde düzenlenen ‘Sosyal güvenlik reformunun yansımaları ve sosyal güvenlikte teşvik uygulamaları’ konulu konferansa Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer, SGK Başkanı Fatih Acar, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, SGK İl Müdürü Mükremin Sürücü, iş adamları ve davetliler katıldı.

Konferansta sosyal güvenlik konusuna yönelik bilgiler aktaran SGK Başkanı Fatih Acar, “Kayseri gerçekten çok önemli bir ilimiz, örnek bir ilimiz, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın olduğu bir ilimizdir. Kayseri, mevcut potansiyeli ile, pozitif enerjisi ile, yapmış oldukları yatırımları ile son dönemlerde ilgi çeken çok önemli bir ilimizdir” diye konuştu.

Sosyal güvenlik konusunun önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Acar, “Türkiye’de sosyal güvenlik önemli ve ciddi bir konudur. Belki de bugüne kadar bu konuyu anlatamamış olabiliriz ama Türkiye’nin nereye gideceğinin burada belli olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer burada işler iyiye giderse Türkiye’de işler iyiye gider” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’de sosyal güvenlik konusunda sadece SGK’nin hizmet verdiğini belirten Acar, “Türkiye’de 74 milyona sosyal güvenlik hizmeti veren başka kurum veya kuruluş yok. Bir insanın doğumundan ölümüne, ölümünden sonra hayatta kalanların hayatlarını devam ettirecekleri süreci bu kurum yönetiyor. Dolayısıyla çok ağır bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu bugüne kadar idrak etmeye çalıştık” şeklinde konuştu.

Konferans Acar’ın sunumu ile devam etti.