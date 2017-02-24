Endüstri 4.0’ı kaçırmamalıyız

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) ve Mitsubishi Electirik’in Türkiye işbirliğinde KAYSO üyelerine yönelik “4. Sanayi Devrimi Endüstri 4.0” konulu konferans düzenlendi. Mitsubishi Elektrik Türkiye A.Ş. Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Tolga Bizel’in konuşmacı olarak katıldığı konferansa üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi.



Toplantının açılış konuşmasının yapan Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye’de endüstri 3.0’ı uygulayan firmalar olduğunu ancak bir çoğunu daha endüstri 2.0’da olduğunu belirterek, “Türkiye’nin endüstri 4.0’ı kaçırmaması gerekir. Toplantıya katılımın fazla olması da sanayicilerimizin bu olayın farkında olduğunun bir göstergesidir” dedi.





Mitsubishi Elektrik Türkiye A.Ş. Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Tolga Bizel ise Mitsubishi Elektrik Türkiye A.Ş. hakkında katılımcılara kısa bilgiler verdi. Mitsubishi Electirik’in 1870 yılında kurulduğunu ve 5 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiğini ve yatırımlarına devam ettiğini açıklayan Bizel, 2018 sonunda da üretime başlayacaklarını söyledi.



Endüstri 4.0 evresinin 2011 yılında Alman hükümeti tarafından yapılan açıklama ile başladığını belirten Tolga Bizel, “Bu açıklamadan sonra önde gelen bir çok şirket konuya odaklandı ve endüstri 4.0 hayatımıza girmiş oldu. Aslında önce günlük hayatımız dijitalleşti, zaman geçtikçe araçlarımız, ardından şehirlerimiz dijitalleşti. Şimdi ise fabrikalarımızın dijitalleşme zamanı gelmiştir” dedi.



Endüstri evreleri hakkında bilgiler aktaran Tolga Bizel, “Makinalarda buhar gücünü kullanmaya başladıkları döneme endüstrinin birinci evresi adını verdiler. Seri imalatta buharla elektriğin yer değiştirmesi evresine de 2.0 dediler. Daha sonra bilgisayar ve otomasyonun fabrikalara girmesine üçüncü evre dediler. Siber fizik teknolojilerinin fabrikalarda kullandığı dönemi de dördüncü seviye olarak adlandırıyorlar. Ben bu seviyede ilginç şeyler göreceğimize inanıyorum. Almanların bu seviye ile ilgili daha her şeyi açıkladıklarına inanmıyorum. Daha söyleyecekleri birçok şey vardır” diye konuştu.

Tüketicilerin artık yeni kişiselleştirilmiş ürünler istediklerini ifade den Bizel, Türkiye’deki fabrikaları yeni tüketici ihtiyaçlarını üretir hale getirmemiz gerektiğini, ülke olarak bu konuda çok geride olmadığımızı, gelişmeleri 3-5 yıl geriden takip etsek de bu evreye geçebilecek kabiliyette olduğumuzu sözlerine ekledi.



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