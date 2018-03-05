Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin  desteği sürüyor

Firma ziyaretlerinde tasarımın günümüzdeki önemi, nasıl geliştirilebileceği, Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin sunmuş olduğu hizmetler ve firmaların beklentileri konuları üzerinde duruldu.
Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi, yeni trendlerin belirlenebilmesi ve firmaların yeni müşterilere ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kurum Haberi
Firma ziyaretlerinde tasarımın günümüzdeki önemi, nasıl geliştirilebileceği, Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin sunmuş olduğu hizmetler ve firmaların beklentileri konuları üzerinde duruldu.