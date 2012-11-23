Enerji Bakanı Kayseri'de Konuştu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde düzenlenen zirveye; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, OSBÜK Başkanı Nurettin Özdebir, EPDK Başkanı Hasan Köktaş ve sanayiciler katıldı.

Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Şikayetlerin azaltıldığı, gün geçtikçe daha da sıfıra indirildiği bir ortamı göreceğiz. Türkiye’de Avrupa’nın en büyük üç şebekesinden birine sahibiz” diyerek şu şekilde konuştu:

“Elektrik fiyatları bugün Avrupa Birliği üyesinin aldığı 27 ülkenin ortalamasından daha düşüktür. Türkiye petrol ve doğalgaza birinci elden sahip olan bir ülke değil. Bugün yarım dolardan daha az ham petrol alan bir ülke yok. Türkiye başta siyasi istikrarı ile sağladığı bu ortamın avantajını enerji sektöründe kullanıyor çünkü biz her yıl üretime 8 milyar TL civarında yatırım yapıyoruz. Siz sanayi tesislerine yaptığınız yatırımları müşterinizden sektörüne göre 10 yılda geri alan kuruluşlarsınız. Bu tabii ve normaldir. Kamu da böyle yapıyor. Kamu devlet ciddiyetinde özel sektör mantığı ile çalışıyor. Doğalgaz tedarikinde OSB’ler ve bölgelerimiz talepte bulundu. Bugün hem BOTAŞ’a hem toptancı özel şirketlere müracaat edenler var. Bunların toplam miktarı 54 milyar metreküpe geliyor. Türkiye’de böyle bir tüketim yok. Biz 48 milyar metreküp kış şartlarında tüketin gerçekleşmesini bekliyoruz. 'Suriye ile siyasi sıkıntılar yansır mı?' demelerine rağmen anlaşmalar inadına devam ediyor. Bu kontratlar Rusya Federasyonu ile izole edilmiş tarzda devam ediyor. Zamanlaması tartışılır ama kontratlar yapıldı. Asgari alım miktarını tutturamayanlar olursa Türkiye’nin al ya da öde mükellefiyetleri nasıl olursa özel sektör de o tarzda mükellefiyetini yerine getirecek. Elektrikte bugün yüzde 3’ler civarında daha uygun elektrik alanlar var. Bu bizim görevimiz. Bizim hedeflerimizin arasındaydı daha ucuz elektrik verebilmek. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Bu da AB fiyatlarının ortalamasının altında kalarak belli oluyor. Nükleer güç santralleri ile ortak olma talebini Rusya Federasyonu ile konuşacağız. Bu Van’daki gibi, '6 milyar metreküpü alacağız deyip almadınız', ona dönmemesi lazım. 5 milyar metreküp civarındaki tüketiminizi sağlamış olacaktınız. Nükleer güç santrallerinden talep ederseniz sözleşme çerçevesinde biz yerli ortak olarak OSBÜK’ü gösterir ve Rusya ile görüşmelere başlarız. Bir başka talep de eğer yerli kömürden elektrik üretirseniz, çıkarttığınız yerli kömür için o dediğimiz bölge teşvikleri vardı. Bir şey daha ekliyoruz. Çıkardığımız yerli kömürden, termik santral yapılması halinde teşvik kapsamına alacağız. İhalesiz veremeyeceğiz.”