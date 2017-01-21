Enerji ve madencilikte teşvik sayısı katlandı Türkiye'de geçen yıl enerji ve madencilik yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi sayısı, yüzde 100 artarak bin 953 oldu.

Enerji ve madencilik sektörlerinde geçen yıl düzenlenen teşvik belgesi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla bin 953'e ulaştı.

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin 5 bin 161 yatırımı, teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Bu dönemde, bin 856'sı enerji ve 97'si madencilik olmak üzere toplam bin 953 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Enerji ve madencilik sektörlerinde gerçekleşecek yatırımlar için 2015'te 974 teşvik belgesi düzenlenmişti. Böylece, geçen yıl enerji ve madencilik sektörlerindeki yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla bin 953 oldu. Söz konusu projelerin sabit yatırım tutarı da 29 milyar 298 milyon lira olarak hesaplandı.

AA

