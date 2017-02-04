Enflasyon, beklentileri aştı Enflasyon yeni yıla beklentilerin üzerinde başlangıç yaptı. Yüzde 1.7 artacağı öngörülürken, yüzde 2.46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 8.53'ten yüzde 9.22'ye çıktı.

Yeni yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 oldu. Anketlerde aylık TÜFE değişim tahminleri yüzde 1.30-2.10 bandında yer alırken, ağırlıklı öngörü TÜFE'nin yüzde 1.7 artacağı yönündeydi.

Zam şampiyonu kabak

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,80 ile kadın ceketinde görüldü.

Aylık en yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4.66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4.25, ulaştırmada yüzde 3.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.39 artış gerçekleşti.

Düşüş gösteren tek grup giyim ve ayakkabı

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 6,99 oranında düşüş gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 15,61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,74, sağlık yüzde 12,13, eğitim yüzde 9,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,07 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,3 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Ocak 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 31 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

AA

