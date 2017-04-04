Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 8,21, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,89 arttı.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,29 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 6,38, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 16,09 arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta TÜFE'nin yüzde 0,54 artmasını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0 ve en yüksek yüzde 0,85 aralığında yer almıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,54) göre, bir önceki ay yüzde 10,13 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,77'ye yükseleceğini hesaplanmıştı.

En yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,99 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,93, sağlıkta yüzde 1,88, eğlence ve kültürde yüzde 1,55 ve ev eşyasında yüzde 1 artış gerçekleşti.

Martta alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi. Ana harcama grupları itibarıyla bu yılın mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 21,71 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 17,69 ile ulaştırma, yüzde 13,28 ile sağlık, yüzde 12,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 12,51 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 42'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 282'sinin ortalama fiyatlarında artış, 90'ının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

AA

