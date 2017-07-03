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Enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Enflasyon rakamları açıklandı

Buna göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Haziran ayında yüzde 0.27 azaldı.

ZAM BELLİ OLDU
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu.

YÜZDE 2.89 ENFLASYON FARKI ZAMMI
Buna göre memurlar, temmuz ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak.

Böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam yüzde 6.89 olacak.

Memurlarla hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre, 2017 yılı ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranının yüzde 3’ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım maaşlara zam olarak yansıyacaktı.

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ZamHaziranEnflasyon
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