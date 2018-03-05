Enflasyonda tek hane hala mümkün

Enflasyon verisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, gıda fiyatlarının baskısının devam ettiğini, özellikle işlenmiş gıda fiyatlarında son iki aydır gözlenen hızlanmanın dikkati çektiğini söyledi.

Ekmek fiyatlarında iki aylık yükselişin yüzde 5,3 olduğunu belirten Tokalı, ek olarak, dayanıklı tüketim malları, paket turlar ve ilaç fiyatlarındaki artışların da aylık enflasyon oranında baskı yaratan unsurlar olduğunu vurguladı.

Tokalı, petrol fiyatlarındaki geri çekilişin olumlu yönde katkıda bulunduğunu, kurdaki seyrin ulaştırma enflasyonundaki ılımlı görünümün devamı açısından önemli hale geldiğini dile getirdi.

Çekirdek yıllık enflasyon göstergelerinde sınırlı da olsa düşüşün söz konusu olduğunu ve devam etmesini beklediğini ifade eden Tokalı, "Yıllık manşet enflasyonunun önümüzdeki aylarda yüksek tek haneye inmesi hala mümkün. Enflasyonda kalıcı olarak tek hane ancak son çeyrekten itibaren görülebilir." dedi.

"Sınırlı kademeli düşüş devam edebilir"

Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ise, enflasyonun piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleştiğini ancak baz etkisiyle düşüşün sınırlı da olsa devamının söz konusu olduğunu söyledi.

Gelecek aylarda sınırlı kademeli düşüşün devam edebileceğini tahmin eden Gökşen, ama 2018'in son çeyreğine kadar yüzde 10 civarında yatay bir yıllık enflasyon tahmin patikasınin dikkati çektiğini dile getirdi.

Gökşen, şubat ayı aylık enflasyon artışı nedenleri olarak yine gıda fiyatları, giyim fiyatlarında yüksek talep nedeniyle fiyat düşüşlerinin daha sınırlı kalması ve kur geçişkenliğinin devam eden etkisinin sayılabileceğini sözlerine ekledi.

AA

