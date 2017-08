Enflasyonun sorumlusu çiftçi değil

Bayraktar, yaptığı açıklamada, yıllık bazda Ocak ayında yüzde 7,36 olan tarımda üretici fiyat artışının, Şubat’ta yüzde 9,29’a, Mart’ta yüzde 12,70’a, Nisan’da yüzde 17,25’e çıktığını, Mayıs ayında yüzde 15,08, Haziran ayında yüzde 12,23, Temmuz ayında ise yüzde 10,13 seviyelerine indiğini belirtti. Ocak ayında aylık bazda yüzde 9,51 yükselen tarımda üretici fiyatlarının Şubat’ta yüzde 1,36, Mart’ta yüzde 2,05 gerilediğini, Mayıs’ta yüzde 3,79 arttığını bildiren Bayraktar, tarımda üretici fiyatlarının Haziran ayında yüzde 1,46, Temmuz ayında yüzde 2,28 düşerek, yıllık enflasyonu da tek hanelere yaklaştırdığını vurguladı. Bayraktar, Temmuz ayında tüketici fiyatlarında yüzde 0,15 artış, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 düşüş olduğunu hatırlattı.

Milli gelir hesaplarında enflasyon olarak deflatörün kullanıldığını, bunun da enflasyonda oniki aylık ortalamalara dayandığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Yıllık içindeki dalgalanmaları da içerdiği için on iki aylık ortalama enflasyon, fiyat artışlarını çok daha doğru yansıtıyor. On iki aylık ortalama enflasyona bakıldığında tarım üretici fiyatlarındaki enflasyonun yüzde 8,14 ile tek hanede kaldığı ayrıca hem TÜFE’nin hem de gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyonun altında gerçekleştiği görülüyor. Temmuz ayı itibarıyla TÜFE’de yıllık enflasyon yüzde 9,79, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,44, gıda ve alkollü içeceklerde yıllık enflasyon yüzde 10,07, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,27 düzeyindeyken, tarımda üretici fiyatları yıllık yüzde 10,13 iken on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,14’de kalıyor. Bu durum tarımda fiyat dalgalanmalarının sık ve yüksek olmasından kaynaklanıyor.”

Bayraktar, tarım üretici fiyatlarındaki düşüşün sebebinin bitkisel ürünlerden kaynaklandığını, Temmuz ayında fiyat düşüşünün çok yıllık bitkisel ürünlerin yüzde 10,24, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyvelerde yüzde 10,31 ile çift hanelere çıktığını vurguladı.

