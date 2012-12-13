Engelliler de Meslek Sahibi Olabilecek

Doç. Dr. Sarı, “Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim almaları ve sosyal hayatın içinde yer almalarına yönelik yasal düzenlemeler mevcuttur. Bu yasal düzenlemeler sonucunda özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yetersizlik türü, derecesi ve ihtiyaçları dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılmış farklı eğitim kurumları bulunmaktadır” dedi.

“Verilen eğitimlerin sonucunda tüm bireylerde olduğu gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerinde bağımsız yaşam becerilerini kazanarak toplumda üretken bir rol almaları hedeflenmektedir” diyen doç. Dr. Sarı, “Normal bireyler gibi engelli bireylerin de ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, eğitim sistemimizin genel amaçlarından birisidir. Bu nedenle engelli bireyler de eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilmesi yapılmaktadır” diye konuştu.

Doç.Dr. Sarı, yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yerleştirildiği okullardan biriside Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)’dir. Ortaöğretim basamağında yer alan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ilkokul ve ortaokul kademelerini bitirmiş olan ve diğer ortaöğretim kurumu programlarında zorlanabilecek özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin mesleki yönde eğitim aldıkları okullardır.

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde bireylerin mesleki eğitimin yanında temel akademik ve günlük yaşam becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde (Okulu) 2004 yılında İş Okulu Programları olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen ve zorunlu eğitim uygulamaları kapsamında Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ( Okulu) programı uygulanmaktadır. Bu program temel akademik beceriler ile mesleki becerileri kapsamaktadır. Gelişen ve değişen dünyada iş gücü piyasasında ihtiyaçların her geçen gün değişmesi ve okullarımızda uygulanan meslek eğitim programlarının bu talebe cevap verebilecek nitelikte eleman yetiştirme konusunda eksik kalması nedeniyle özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde uygulanmak üzere meslek eğitim programları çalışmaları Bakanlığımızca sürdürülmektedir.

Yürütülen bu çalışmalarla özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri yeterliliklerine uygun eğitim ortamları sunmak ve sonucunda ise istihdamda aranan özelliklere uygun eleman olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’ndan, Sayıştay Başkanlığı’ndan, Türkiye İş Kurumu’ndan üniversitelerin özel eğitim / teknik eğitim / mesleki eğitim fakültelerinden, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan gelen öğretmen ve yöneticilerden oluşan katılımcılarla “İş Okulları ve İş Eğitim Merkezleri Mesleki Eğitim Programlarında Yer Alacak Alanların Tespiti Çalıştayı” düzenlenerek programlar içerisinde yer alacak 25 meslek alanı belirlenmiştir.”