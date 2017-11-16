Entegre Sağlık Kampüsü, ihtiyacını güneşten karşılayacak

İklimlendirme sektörünün öncü markalarından DemirDöküm, çevreye saygılı, sürdürülebilir ekonomiye uygun, yenilikçi ürünleri ile kurumları tasarruf ettirmeye devam ediyor.
Dünyanın sürdürülebilir geleceği için tüm iş yapış şekillerinde ve ürünlerinde enerji verimliliğine büyük önem veren DemirDöküm, Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü’nde gerçekleştirdiği solar kolektör uygulaması ile güneş panelindeki uzmanlığını bir kez daha gösterdi.
Enerji verimliliği odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken DemirDöküm, Bozüyük fabrikasında ürettiği termal güneş kollektörleri ile yenilenebilir enerji kullanımını desteklemeye devam ediyor. Üstün teknolojiye sahip ürünleriyle Türkiye’de ve dünyanın 50 ülkesindeki yüzbinlerce aileye ve kuruma ısıl konforu sunan DemirDöküm, Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Termal Solar Sistem projesini tamamladı.
Yıllık 71 bin metreküp tasarruf sağlayacak
YDA Group tarafından Kamu Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk Entegre Sağlık Kampüs Projesi olan Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü’nde kullanılan DemirDöküm’ün LYKIA 2,25 Termal Solar Kollektörleri ile sıcak suyun üretilmesi için harcanacak enerjinin yüzde 69,4’ü güneşten alınan enerji ile karşılanacak. Kampüse, doğalgazdan yıllık 71 bin 532 metreküporanında tasarruf sağlatacak proje, aynı zamanda karbon emisyonunu da 182 bin 914 kilogram azaltılacak.
Sıcak su ihtiyacının karşılanması için güneş ışığını yüzde 95 oranında absorbe ederek hava sıcaklığı ne olursa olsun maksimum seviyede güneş ışığını enerjiye dönüştürmek üzere tasarlanarak hizmet vermek için kurulan sistem, merkezi kazan sistemi ile entegre edilerek hastane konforunun en üst seviyede olacak şekilde hibrit çalışması sağlandı.
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna hayata geçirilen projeyle ilgili olarak şunları kaydetti;
“Sonsuz, sınırsız, yenilenebilir, temiz ve aynı zaman ücretsiz bir enerji kaynağı olan güneşten, hedeflenen ısıl konforu şartlarının oluşturulması için DemirDöküm olarak 6 yıl önce 1 milyon 390 bin Euro yatırım ile Termal Solar Kollektör üretimine başladık. DemirDöküm Ar-Ge mühendislerince geliştirilen solar kollektörlerimiz sıcak suyun dışında; biyogaz tesislerinde, şişe, yün, iplik yıkama prosesleri için sıcak suya ihtiyaç duyan fabrikalarda da kullanılabiliyor. Şirket olarak bu alana yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sistemlerimiz ile 2023 yılında ortaya çıkacak enerji ihtiyacının en az yüzde 30›unu solar enerji projeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi amaçlayan ülkemizin hedeflerine katkı sağlamayı istiyoruz. En yeni teknolojiyle donatılan ve Türkiye›nin ilk Entegre Sağlık Kampüsü Projesi›nde yer almaktan gurur duyuyoruz. Projede emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Kampüsün başta Kayseri olmak üzere çevre illere hayırlı olmasını dileriz.» (Kurum Haberi)