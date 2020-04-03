EPDK’dan elektrik ve doğalgaz faturası kararı

EPDK’dan yapılan açıklamada, Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla bu konuda yetkili uzman kurul ve kurumların tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilerek yapılan düzenlemenin önceliğinin hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerin sağlığının korunması olduğuna dikkat çekildi. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonu da sağlanacağı vurgulanarak şöyle denildi: “Elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin “Kıyasen Fatura Düzenlemesi” bütün vatandaşlarımızın sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenlemedir. Vatandaşımızın aleyhine bir uygulama kesinlikle söz konusu değildir, olamaz ve böyle bir uygulamaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun izin vermesi de mümkün değildir. Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir.”



Elektrik ve Doğal Gaz faturalarına ilişkin Kıyasen Fatura Düzenlemesi'nin detayları ise şöyle açıklandı: “Kıyasen fatura uygulaması geçici bir süre (3 ay) uygulanacaktır. Uygulama sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir. Bu kapsamda sayaçları okunamayan tüketicilere posta, kargo, SMS, e-fatura, e-posta vb. yöntemlerle ulaştırılacak faturada, bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığını ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltmenin yapılacağını içeren bir bilgilendirme yapılacaktır. Sadece okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılacaktır."