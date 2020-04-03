Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

EPDK’dan elektrik ve doğalgaz faturası kararı

3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sosyal mesafe kuralına uymak adına sayaç okuma yapılmayacak. Abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek. Söz konusu faturadan az veya çok bir harcama yapıldığında sayaç okumasına göre aradaki gider ya aboneye ödenecek ya da abone farkını yatıracak.

EPDK’dan elektrik ve doğalgaz faturası kararı

EPDK’dan yapılan açıklamada, Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla bu konuda yetkili uzman kurul ve kurumların tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilerek yapılan düzenlemenin önceliğinin hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerin sağlığının korunması olduğuna dikkat çekildi. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonu da sağlanacağı vurgulanarak şöyle denildi: “Elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin “Kıyasen Fatura Düzenlemesi” bütün vatandaşlarımızın sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenlemedir. Vatandaşımızın aleyhine bir uygulama kesinlikle söz konusu değildir, olamaz ve böyle bir uygulamaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun izin vermesi de mümkün değildir. Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir.”

Elektrik ve Doğal Gaz faturalarına ilişkin Kıyasen Fatura Düzenlemesi'nin detayları ise şöyle açıklandı: “Kıyasen fatura uygulaması geçici bir süre (3 ay) uygulanacaktır. Uygulama sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir. Bu kapsamda sayaçları okunamayan tüketicilere posta, kargo, SMS, e-fatura, e-posta vb. yöntemlerle ulaştırılacak faturada, bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığını ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltmenin yapılacağını içeren bir bilgilendirme yapılacaktır. Sadece okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılacaktır."

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberEkonomi HaberleriDoğalgaz FaturasıELEKTRİK FATURASI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.