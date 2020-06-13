Erciyes Anadolu Holding’in cirosu yüzde 6,5 arttı Erciyes Anadolu Holding’in 2019 ilk çeyreğinde 2,847 milyon TL’si olan cirosu yüzde 6,5’lik artışla 2020 ilk çeyreğinde 3,33 milyon TL’ye yükseldi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Korona virüs dolayısı ile zorlu bir pandemi sürecinden geçmiş olmamıza rağmen hedeflerimizi gerçekleştirerek ulaştığımız finansal büyüme ve kararlılıkla ülkemize katma değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 11:54