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Erciyes'e sezon öncesi önemli yatırım

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’te kayak sezonunda yaşanan otopark sorununu gidermek için önemli bir yatırım yaptı. Erciyes’teki çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, otopark kapasitesini iki katına çıkardıklarını belirtti.

Erciyes'e sezon öncesi önemli yatırım
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kayak sezonuna hazırlanan Erciyes Kış Turizm Merkezi’ndeki çalışmaları incelemek üzere Erciyes’e çıktı. Erciyes’te Kardanadam Tesisleri yanından başlayan otoparktaki çalışmaları takip eden Başkan Çelik, otopark kapasitesini iki kat artırdıklarını açıkladı. Erciyes’e günübirlik gelenlerin kullandıkları otoparkta yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, “Burada zemin kaldırım döşeliydi. Kaldırımın kış şartlarında temizlenmesi, greyderlerin kaldırımda rahat çalışamaması ve alanının optimum şekilde verimli kullanılmamasından dolayı yeni bir düzenlemeye gittik. Yaptığımız çalışmalarla yaklaşık 350 araçlık otopark kapasitesini 750’ye çıkardık. Otopark alanını 5 bin ton asfalt kullanarak asfaltladık. İnşallah bu kış kar temizleme çalışmaları daha rahat olacak ve araçlar daha düzenli girişi çıkış yapabilecek” dedi.
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