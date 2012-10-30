ERCİYES, RUSYA VE UKRAYNA'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

19-22 Eylül 2012 tarihleri arasında Moskova Crocus Expo Center'da düzenlenen ‘18th Leisure Moscow’ fuarında ve 11-14 Ekim 2012 tarihlerinde Kiev IEC Center'da düzenlenen ‘Travel Market Ukraine’ fuarında Erciyes, Rus ve Ukraynalı tur operatörleri ve turizm ajanslarına tanıtıldı.

Türkiye'nin de Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü aracılığıyla milli katılım yaptığı fuarlarda, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni Erciyes AŞ Genel Müdür Yrd. Yücel İkiler temsil etti.

KİEV BÜYÜKELÇİSİ'NDEN ÖVGÜLER

Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar, Erciyes Dağı'nda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından projelendirilen Erciyes Turizm Master planını takdir ve hayranlıkla izlediğini ve bu projenin tamamlandığında Kayseri'yi dünya çapında bir marka şehir yapacağını bildirdi.

Ukrayna ve Rusya'dan kış aylarında Avrupa'ya özellikle İsviçre ve Avusturya'ya kayak yapmak için yazın Türkiye'ye gelen turist sayısı kadar turistin gittiğini belirten Samsar, Türkiye'nin kış turizminden bugüne dek yeterince istifade edemediğini söyledi. Büyükelçi Samsar, Türkiye'nin bu büyük boşluğu Erciyes projesi ile doldurulacağını sözlerine ekledi.

Erciyes AŞ Genel Müdür Yrd. Yücel İkiler de Moskova ve Kiev fuarlarının çok yoğun geçtiğini ve ilginin beklenenin çok üzerinde olduğunu belirtti. İkiler, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne olan bu yoğun talep karşısında Türk tur operatörlerinin, Rus ve Ukraynalı turistlere hizmet verecek paketler oluşturacaklarını söyledi.

1 KASIM'DA KAYSERİ'DE FUAR VAR

Öte yandan 1-4 Kasım 2012 tarihleri arasında da Türkiye'de ilk defa Turizm Yatırımları Fuarı, Kayseri'de düzenlenecek.

Erciyes A.Ş tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek fuara, kış turizmi ile ilgilenen yerli ve yabancı pek çok firma katılacak.