Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyes Teknopark'ta hibe destekleri anlatıldı

Erciyes Teknopark'ta hibe destekleri bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Erciyes Teknopark'ta hibe destekleri anlatıldı

Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Gözde Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.
Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ihracata yönelik devlet yardımlarının, yurt dışına açılma sürecinde firmalara her safhada destek olmayı amaçlayacak şekilde sürdürüldüğünü aktardı.
Hibe destekleri ile ilgili bilgilendirme konferansında, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Gözde Eroğlu'nun sunumunun ardından, soru cevap bölümüne geçilerek hibe destekleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
AA
 
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Erciyes Teknopark
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.