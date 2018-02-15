Erciyes Teknopark'ta hibe destekleri anlatıldı

Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Gözde Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.

Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ihracata yönelik devlet yardımlarının, yurt dışına açılma sürecinde firmalara her safhada destek olmayı amaçlayacak şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

Hibe destekleri ile ilgili bilgilendirme konferansında, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Gözde Eroğlu'nun sunumunun ardından, soru cevap bölümüne geçilerek hibe destekleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

AA



