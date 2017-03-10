Erciyes Teknopark’a iki ödül birden

ERÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda ERNAM Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses, ERÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Hamdi Harun Arkaz ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Hançer’in birlikte geliştirdikleri “Süperhidrofobik Nanokompozit Bir Kaplama” adlı buluş altın madalya kazandı.

ERÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülal Kesmen, Mine Erdem, Esra Özbekar ve ERÜ Bilgisayar Mühendisliğinden Yrd. Doç. Dr. Mete Çelik, Arş. Gör. Fatma Özge Özkök’ün birlikte geliştirdiği “Yeni Nesil Mikroorganizma Tanımlama Kiti” adlı buluş ise WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) WIPO Best National özel ödülüne layık görüldü.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde buluş sahiplerine ödülleri takdim edildi. ISIF’17 ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan şunları söyledi: “T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onursal Himayelerinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) himayeleri altında ve Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı; buluşlar ile Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının ulusal ve uluslararası kamu, sanayici, yatırımcı ve bireysel buluşçu ekseninde buluşturulduğu önemli bir etkinliktir. 28 ülkenin katıldığı, 367 buluşun sergilendiği ISIF’17’de patent portföyümüzdeki buluşların gelen ziyaretçilere tanıtımı yapılmıştır. Yakın bir süre önce Meclisten geçen 10.01.2017 de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren) 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile üniversitemizin de kısa zamanda patent portföyleri ile öne çıkması için biz de Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Bilgi tabanlı ekonomide şirketleri değerli kılan faktör sahip olduğu patentler olmaya başladı. Bu bilinçle Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak Erciyes Üniversitesi’ne ait patent portföyümüzü nitelikli buluşlar ile artırmak ve en önemlisi alınan patentlerin lisanslama yoluyla ticarileştirilmesi adına girişimlerde bulunmaktayız. ISIF’17’de kazandığımız bu iki ödül oldukça değerli olup bir sonraki sene için yeni hedefler belirlememize katkı sağlamıştır.”

İHA

