Erciyes Teknopark'ta yazma eğitimleri düzenlendi

Düzenlenen eğitimlerle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:

“Projesiz Akademisyen Kalmasın hedefi doğrultusunda Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak araştırmacılarımızın proje yazma çalışmalarını teşvik etmek ve Araştırma Destekleri Başkanlığına bağlı hibe fonları hakkında bilgilendirme yapmak adına faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz.Bu doğrultuda araştırmacılarımızın proje yazım süreçlerini destekleyebilmek için üç ayrı bilim dalında uygulamalı TÜBİTAK ARDEB proje önerisi yazma eğitimi düzenlendik. Düzenlediğimiz bu eğitimler 3 farklı eğitimciyle 3 farklı programda 8 tam gün boyunca 120 araştırmacıya verildi. TÜBİTAK Araştırma Destekleri Daire Başkanlığı’na bağlı hibe fonlarına proje göndermeyi düşünen Erciyes Üniversitesi’ndeki tüm araştırmacılarımıza Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak bu eğitimler sonrası ücretsiz birebir rehberlik hizmeti de vererek araştırmacılarımızın proje yazma çalışmalarını destekleyici etkinliklerimizi sürdürüyoruz.”

Kurum Haberi

