Erciyes turizmi hizmet sektörünü geliştirdi

Erciyes Kayak Merkezinin, bu yıl Türkiye’de kayak sezonunu açan ilk kayak merkezi olduğunu belirten Cıngı, özellikle Aralık ayından itibaren yoğun bir taleple karşılaştıklarını ifade etti. Geçen sömestrede olduğu gibi bu yıl da Erciyes’teki otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını kaydeden Cıngı, 5 sezondan bu yana sürekli artış kaydeden turist potansiyelinin, kentteki hizmet sektörünün gelişimini de olumlu etkileyeceğini dile getirdi. Cıngı, “Kayseri asırlardır ticaretiyle tanınan bir şehir. Son yıllardaki hamleleri ile de sanayi şehri haline geldi. Ancak ilimizde hizmet sektörü alanında gelişmesi lazımdı. Çok şükür ki turizm ile beraber hizmet sektörü de ciddi bir ivme kazandı. Özellikle yabancı turiste hizmet vermek ihracatın en kolayıdır. Dolayısıyla Erciyes şehrimize yeni bir vizyon ve geçim kapısı açacaktır” diye konuştu.



“Kentteki oteller istifade ediyor”

Erciyes’in kente katkılarının makro ekonomik düzeyde hissedilmeye başlandığını altını çizen Cıngı, özellikle sezonda Kayak Merkezindeki oteller kadar kent merkezindeki otellerin de doluluk oranına eriştiğini dile getirdi. Cıngı, “Şehirde ki bütün otellerimizin kayak paketleri hemen hemen oluştu. Onlar hem kendi pazarlamalarını yapıyorlar hem de Erciyes’i kayak paketleri kapsamında tanıtmış oluyorlar. Dolayısıyla gelen misafirlerden de azami seviyede istifade ediyorlar. Yine dolayısıyla, elde ettiğimiz bu sonuçla Büyükşehir Belediyemizin Erciyes’ten şehre bir ekonomik ve sosyal bir katkı vizyonu da gerçekleşmiş oldu. Önümüzde ki yıllarda bu katkı artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

İHA



