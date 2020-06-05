Erciyes’te ‘12 ay’ hedefi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden olan Erciyes için 2020 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi. Başkan Büyükkılıç, “Erciyes’imizi sadece kış aylarında değil 12 ay boyunca, kamp turizmi, yayla turizmi, termal turizmi ile aranan, özlenen bir merkez olması yolunda gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

05 Haziran 2020 Cuma 13:50