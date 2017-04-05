Erdoğan'dan müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 81 vilayetten gelen 2 bin muhtarla bir araya geldi.

Erdoğan muhtarlara büyük bir müjde verdi. Muhtarların 613 liralık SGK primleri artık devlet tarafından karşılacak. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

SGK PRİMLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Şu anda muhtarlarımız bin 406 lira maaş alıyor ama 'Bu yetmez' dedik. 'Bir de bunların Sosyal Güvenlik Kurumu primleri var, onların da karşılanması lazım.' dedik. İlgili kurumlarımız hazırlıklarını tamamladılar, yayımlanacak ilk kanun hükmünde kararname ile bu meseleyi çözüyoruz. Artık muhtarlarımızın 613 lira tutan Sosyal Güvenlik Kurumu primleri devlet tarafından karşılanacak."

KÖY KORUCULARINA SİGORTA

Erdoğan bir müjdeyi de güvenlik korucularına verdi. Güvenlik korucuları sigortalı hale gelecek.

Korucuların da sigortalı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm güvenlik korucularını sigortalı hale getiriyoruz, 578 liralık sigorta ödemesini İçişleri Bakanlığı yapacak" dedi.(internethaber.com)