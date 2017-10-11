Erkilet’te 204 bin 674 yolcuya hizmet

Söz konusu istatistiklere göre iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 173 bin 493, dış hat yolcu trafiği yüzde 35 artışla 31 bin 181’e, toplamda ise yüzde 17 artışla 204 bin 674 oldu.

2017 Yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre bin 201 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 2 artışla 258 olmak üzere toplam uçak trafiği bin 459’a ulaştı.

2017 Yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 19 artışla 2 bin 551 ton olarak gerçekleşti.

9 aylık gerçekleşmeler

2017 Yılı Eylül Sonu gerçekleşmelerine göre;

Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyon 631 bin 297 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak ise 11 bin 850’ye, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 7 artışla 17 bin 181 tona ulaştı.

Kurum Haberi

