Erkut Grup İldem'de 1132 Konut Yapacak

İnşaat alanında 16 farklı ilde hizmet vermiş ve şuan 10 farklı şantiyede inşaat faaliyetlerine devam eden Erkut Grup, İldem Kooperatifine ait 19 bloktan oluşan konut yapım işini bir yıl içinde tamamlayacak.

Erkut İnşaat Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘den yapılan açıklamaya göre, 04.01.2013 tarihinde ihale kararının kesinleştiği hatırlatılarak, “ Yılda ortalama 2 bin konut yaparak teslim eden ve bünyesinde bin 200 personel istihdam eden Erkut Grup olarak, şimdiye kadar başladığımız işlerden hep alnımızın akıyla çıktık. Bundan sonrada yapacağımız işlerde kalitemizden taviz vermeden devam edeceğiz. S.S. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin 1132 konuttan oluşan 5 etap işini de bir yıl içinde tamamlayıp teslim edeceğiz” denildi.

Kayseri’de ve Türkiye’nin değişik illerinde birçok konut projesine imza atan Erkut Grup şimdiye kadar, 18.795 adet Konut, 9 Adet Okul 1 adet Kreş, 5 Adet Cami, 5 adet Ticaret Merkezi, 40 adet Villa, 84 adet Dükkân, 4 adet Karakol, 2 adet Sosyal Tesis, 2 adet Arıtma Tesisi yapıp teslim etti.

Kalitesini yaptığı işlerle tescilleyen Erkut Grup son üç ay içerisinde de; TOKİ Ankara Mamak 472 konut 1’er adet 160 derslikli İlköğretim Okulu ve 300 kişilik cami ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işi, TOKİ Nevşehir Merkez (Kale etrafı) 419 konut alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi ve Kayseri İldem C Grubu 5. Etap – 1132 konut inşaat uygulaması işi ihalelerini aldı.