ESDER’den işsiz genç kadınlara istihdam

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Genç kadınlar engelleri yıkıyor, iş hayatına adım atıyor” projesi ile 18-35 yaş arası işsiz kadınların iş hayatına istihdamı sağlanacak.

Kentteki bir kafede toplantı düzenlenerek bu yıl içerisinde uygulanmaya başlayacak olan projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, ESDER Şube Başkanı Kemal Erçalık ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Kemal Erçalık, sosyal sorumluluk bilinciyle 2016 yılında kadın esnaflara yönelik olarak çalışma yaptıklarını belirterek; bu kapsamda eksikliklerin belirlenerek proje hazırladıklarını, bunu da İçişleri Bakanlığının Dernekler Dairesine sunduklarını söyledi.

“Projemiz desteklenme kararı alınarak 2017 yılı içerisinde uygulanmasına karar verildi. Derneğimizin yaptığı çalışmaları sahiplenerek destekleyen devletimize teşekkür ederiz.” diyen Erçalık şunları söyledi:

İstihdama katkı

“Projemiz ile kadınların, çalışma hayatına büyük oranda rol alarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda kadınların ekonomik hayatta erkeklerin yanında yer almalarını sağlayacak politika ve projelere öncelik verilmesi ile onları ekonomik ve sosyal gelişmeye önemli katkılar sağlayan potansiyel güç haline getirmek mümkün. TÜİK 2014 işveren istatistiklerinde bayan girişimcinin yüzde 8'de kalmasının birçok sebebi vardır. Bu sebeplerin başlıcaları cinsiyete dayalı rol ayrımcılığı, toplumun geleneksel inanç baskısı ve rol model eksikliği olarak sıralayabiliriz. Projemizin genel amaçları içinde toplumdaki bu algıları yıkmak ve bayanları bu algıların önüne geçmelerini sağlayacak faaliyetleri projemiz kapsamında yürütülecektir. Özellikle kırılgan bir ekonomiye sahip olan ülkemizde, ekonomiyi büyütmede, istihdamı arttırmada ve kalıcı bir üretim pazarlama anlayışı ile dünya ölçeğinde faaliyet gösteren işletmeler oluşturmada, kadın girişimcilerin önemli bir rol oynayabileceğinin farkında olan derneğimiz genç bayan girişimcilerimizin bu proje kapsamında iş hayatına hazırlamayı amaç edindik. Derneğimiz İstihdama katkı sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlam için bundan sonra da çalışmalarına devam edecek.“

Kadın Girişimciler Komisyonları Başkanı ve Genel Koordinatör Fatma Yılmaz Duran ise “Proje dahilinde işsiz kadınların tespiti yapılarak toplam 60 bayan, derneğimizde 72 saatlik bir eğitime tabi tutulacak. Sonunda KOSGEB onaylı, uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifikası verilecek. Proje ortağımız Orta Anadolu Yönetim Danışmanları Derneği de ayrıca girişimcilere koçluk eğitimi verecektir. Hedefimiz kadın girişimcilerin iş kurma esnasında karşılaşabilecekleri engelleri aşmak” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney de, “Bizler de fırsat buldukça bu tür organizasyonlara katılıyoruz. Bu projenin içerisinde bulunmak mutluluk verici. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi işsizliği azaltmak için istihdamı artırmak zorundayız. Bu tür programlarla genç kadınların iş hayatına atılması toplumda dinamikleri artıracaktır. Emeği geçenleri kutluyorum.“ dedi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



