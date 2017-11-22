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Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Güntepe'nin savunmasında FETÖ ile alakasının olmadığını savunması üzerine, mahkeme başkanı ByLock'ta yapılan görüşmeleri hatırlattı.

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Kaymakam Kadir Güntepe Kayseri'de yakalanmıştı.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski Beytüşşebap Kaymakamı ve eski Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.



FETÖ İLE BAĞIM YOK DEDİ

Atılı suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Güntepe, Beytüşşebap Kaymakamlığı görevi boyunca terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını öne sürdü.



BYLOCK RAPORU

Mahkeme Başkanı Murat Çolak, sanığın kullandığı şifreli haberleşme programı "ByLock" raporunda, programa 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez girdiğini belirtmesi üzerine, sanık Güntepe, "Bylock kullanmadığını" ileri sürerek, beraatini talep etti. (internethaber.com)

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