Türkiye olarak enerjiyi daha ucuz ve kaliteli bir şekilde topluma ulaştırmanın, yeni Türkiye'nin vizyonunda önemli bir hammadde olduğunu aktaran Bakan Albayrak; “Eski Türkiye bitti. 'Sabah dokuzda geleyim. Akşam beşe kadar, üç randevu vereyim. Odamı tam kitleyeyim. İki kahve içeyim. Üç arkadaşımla sohbet edeyim. Bir tane de evrağı imzalayayım.' O eski Türkiye. Yeni Türkiye'deki bürokrasideki tüm arkadaşlar artık 15 Temmuz şuurunda. Ben görüyorum.” Diye konuştu.

"Elektrik üretiminde en yüksek noktayı yakaladık"

Türkiye’nin küresel krizlere rağmen büyümeye devam ettiğinin altını çizen Albayrak şunları söyledi: “Yüzde 49.3''de elektrik üretiminde en yüksek noktayı yakaladık. Yüzde 49.3'ü daha da arttıracağız. Yerli kömür, güneş,rüzgar bunlarla ilgili süreci başlattık. Yerli kömür, yerli güneş. Sadece üretim değil. Fabrika ve ARGE yatırımlarıyla da düzenlemelerimiz var. Birileri konuşacak biz işimizi yapacağız. Her konuşana aldırırsak işimizi yapamayız.”

(finanshaberler.com)



